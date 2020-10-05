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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 11:48

البيت الأبيض يستعد لأي تدهور في صحة ترامب

البيت الأبيض يستعد لأي تدهور في صحة ترامب
وقال بومبيو في تصريح صحفي: نحن جاهزون تماما لجميع السيناريوهات التي يمكن أن تجري، مشيرا إلى أن ترامب عقد يوم الأحد اجتماعا عن بعد من المستشفى مباشرة مع مسؤولي الإدارة المسؤولين المختصين بقضايا الأمن القومي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي تحدث اليوم مع كامل الفريق المسؤول عن الأمن القومي.

ووجه سؤال إلى بومبيو أيضا عما إذا كان بإمكان أي دولة أجنبية الاستفادة من مرض ترامب لصالحها، فرد قائلا: الفريق بأكمله جاهز.... نعلم أن هناك... جهات معادية في العالم. الولايات المتحدة جاهزة تماما، ووزارة الخارجية ودبلوماسيونا مستعدون. تحدثت بعد ظهر اليوم مع الجنرال مارك ميلي (رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية). الجميع جاهز.

وكان أطباء ترامب قد أعلنوا أن الرئيس الأمريكي قد يخرج من المستشفى اليوم الاثنين، وبعد ذلك سيعود إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل العلاج، في حين أن جدول أعمال ترامب ليوم الإثنين، الصادر عن البيت الأبيض، لا يتضمن أي نشاطات بمشاركته، كما لم يحدد البيت الأبيض ما إذا كان ترامب سيخرج من المستشفى.

واعن ترامب مساء الجمعة على حسابه في تويتر أنه أصيب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وأدخل الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وتم اكتشاف فيروس كورونا في الأيام الأخيرة أيضا لدى مساعدة الرئيس هوب هيكس، ومستشارة ترامب السابقة كيليان كونواي، ولدى ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ورئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل، ومدير حملة البيت الأبيض وليام ستيبين، ومساعد ترامب الشخصي نيك لونا، وثلاثة صحفيين يعملون في البيت الأبيض.

وكشفت شبكة CNN الامريكية إن ترامب غاضب من كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الذي خرج بتصريحات منافيه لتقارير ترامب الطبية.

وقال المصدر إن مستشاري ترامب يعتقدون أن ميدوز دمر مصداقية المؤتمرات الصحفية اليومية للإعلان عن تطورات الحالة الصحية للرئيس.

وذكر مصدر بالبيت الأبيض أن الطبيب المعالج شون كونلي تحدث مع ترامب قبل المؤتمر الصحفي، السبت، مضيفا أنه من غير المرجح أن يقول كونلي أكثر مما يريده الرئيس.
رقم : 890231
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