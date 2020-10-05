سلسلة مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

ففي نابلس، اقتحمت دوريات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، وتمركزت في عدة نقاط، كما انتشر جنود مشاة في منطقة الحفريات في بلاطة البلد.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز الدين جمال دويكات، بعد دهم منزله وتفتيشه في بلاطة.



وفي جنين، أصيب الشاب رأفت عقل عمر عقل (18 عاما) برصاصة أسفل بطنه، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي خلة الصوحة، ونقل إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي.



واقتحمت قوات الاحتلال حي السكة من المدينة، واعتقلت الشاب أحمد خيري خلف بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد فايز سلاطنة، وعيد محمد حمامرة، بعد أن اقتحمت منزليهما في بلدة جبع جنوب جنين.



وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والأعيرة المعدنية، باتجاههم، دون وقوع إصابات.



وفي رام الله، هاجم شبان حافلة "إسرائيلية" بالحجارة قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.



واقتحمت دوريات الاحتلال بلدة بيتونيا وسط انتشار لجنود المشاة فيها.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت الفتى محمد عماد الكار (١٥عاما)، والشاب عبد الرحيم صبحي الكار (٢٤عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.



واندلعت مواجهات في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، خلال اقتحامها من جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.



وفي الخليل، اقتحمت قوة للاحتلال مدينة دورا بعدد من الآليات العسكرية، وتمكن شبان من إلقاء زجاجة حارقة على نقطة مراقبة عسكرية إسرائيلية.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واندلعت مواجهات أصيب خلالها فتى (15 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، قرب مقبرة البلدة الشرقية، ونقل إلى مركز طبي لتلقي العلاج.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب علي سفيان عبيد قرب المدخل الغربي لقرية العيساوية في القدس المحتلة، واعتقلت شابين من مخيم شعفاط.



ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول الماضي.



وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزا.



ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطنا، واحتجزت (33) آخرين.



وتعدّ مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكا تواليا.