السلطات العراقية تكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على بغداد

وقالت الخلية، إن "المجاميع الإجرامية الإرهابية عاودت مرة أخرى استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، وبعد استهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 أيلول ذهب ضحيته ستة من النساء والأطفال الابرياء، أقدمت هذه المجاميع الإرهابية في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام/ حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية".د



وأضافت الخلية، أن "الصاروخ الأول سقط خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، ما أدى إلى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولم تؤشر أية خسائر بشرية".