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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 14:12

رئيس الوزراء الأرميني: تركيا تستخدم طائرات ‘‘إف-16‘‘ لقصف قره باغ

رئيس الوزراء الأرميني: تركيا تستخدم طائرات ‘‘إف-16‘‘ لقصف قره باغ
وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الأرميني في بيان: قال باشينيان ينبغي على الولايات المتحدة أن توضح ما إذا كانت مقاتلات "إف-16" قد قدمت لتركيا لقصف القرى والمدنيين وأشار إلى أن السيد روبرت أوبراين استمع لما قاله وتفهم مخاوفه.

وأوضح باشينيان أن الصراع تحول إلى مستوى أكثر خطورة بكثير بسبب التدخل العسكري المباشر لتركيا إلى جانب أذربيجان، ما يهدد بالتصعيد إلى حرب واسعة النطاق.

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة وجدت نفسها في موقف حرج، حيث ترى الجاليات الأرمينية في الشتات ذات النفوذ السياسي أن تركيا العضو في الناتو تستخدم مقاتلات "إف-16" لصالح أعداء أرمينيا.

هذا وطالب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، يوم الجمعة الماضي، حلفاء تركيا في الناتو بتقديم إيضاحات عن سبب قصف طائرات "إف-16" التركية لقره باغ.

كما أكد باشينيان أن المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى أكدوا علنا دعمهم لأذربيجان سياسياً ودبلوماسياً، وكذلك في الميدان، إنهم يستخدمون طائرات بدون طيار وطائرات "إف-16" التركية لقصف المناطق المدنية في ناغورني قره باغ ... وهناك أدلة على أن القيادة العسكرية التركية متورطة بشكل مباشر في قيادة الهجوم.

وأضاف أن أنقرة قد زودت باكو أيضا بالمعدات العسكرية والأسلحة والمستشارين العسكريين.

ونشرت كل من وزارتي الدفاع الاذربيجانية والارمينية لفيديوهات قالوا انها قصفت مناطق مدنية في كلا البلدين.

وتعد الاشتباكات، التي تتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهام بالمسؤولية عن اندلاعها، الأعنف بينهما منذ عام 2016، في اقليم ناغورنو كاراباخ، الذي يقع داخل الأراضي الأذرية، وتقطنه أغلبية أرمينية، ما يجدد المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.
رقم : 890259
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