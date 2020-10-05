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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 14:12

الاحتلال یوافق على بناء 4000 - 5000 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

الاحتلال یوافق على بناء 4000 - 5000 وحدة استيطانية بالضفة والقدس
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، إن الموافقة جاءت لبناء ما بين 4000 - 5000 وحدة استيطانية موزعة على عدة مستوطنات من بينها "عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير".

كما سيبنى أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" القريبة من القدس المحتلة.

ومن المتوقع أن تجتمع ما تسمى باللجنة العليا للبناء التابعة للإدارة المدنية، الاثنين القادم للمصادقة الرسمية على قرار البناء.

يذكر أن صحيفة "يسرائيل هيوم" قد أشارت قبل أيام إلى أن أكثر من 2000 وحدة استيطانية ستقام في المستوطنة الحريدية "بيتار عيليت"، و 625 وحدة في مستوطنة "عالي".

فيما سيُصادق على بناء 560 وحدة في مستوطنة "جيلو" في القدس المحتلة، و286 في مستوطنة "هار برخا"، و181 في مستوطنة "عيناف"، و120 في مستوطنة "كيدم".

التطبيع والاستيطان

وكان مصدر مقرب من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، أفاد مؤخرًا أن "تأخير إعلان المصادقة على هذه المستوطنات وغيرها كان مرتبطًا بتطورات الاتصالات مع دول في الخليج
(الفارسي)، ولكن الآن لا يوجد سبب إضافي لتأخير المصادقة على هذه المخططات".

يذكر أنه صُودق خلال اجتماع عقد قبل أسبوعين على مخططات لإنجاز تعديلات في
محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل، لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المستوطنين واليهود من الوصول إلى المسجد، وأداء صلوات فيه.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال 1575 انتهاكًا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووثق التقرير 28 اعتداءً على دور العبادة والمقدسات، وقد بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 1283 مستوطنًا.

وحسب التقرير فقد بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 16 نشاطًا تنوعت ما بين مصادرة، وتجريف أراضٍ، وشق طرق، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.
رقم : 890260
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