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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 14:23

طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات

طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
وفي حديث له ،اليوم الاثنين عشية السابع من أكتوبر الذكرى السنوية للاشتباك المباشر بين القوات البحرية لحرس الثورة والقوات الامريكية المجرمة في الخليج الفارسي عام 1987، اضاف العميد زيراهي ان قوات حرس الثورة متواجدة باقتدار في البر والبحر والجو وانها تعمل على تطوير قدراتها لتكثيف تواجدها في المياه الدولية الحرة في بحار ومحيطات العالم.

واشار الى ان بحرية حرس الثورة لم تكن تمتلك في زمن الحرب المفروضة سوى عدة زوارق قاذفة ومنصات لاطلاق الصواريخ لكنها اليوم وبفضل القدرات الداخلية وابداعات الطاقات الايرانية الشابة اصبحت تمتلك منظومة واسعة من انواع الزوارق الحربية المختلفة المنتشرة حاليا في الخليج الفارسي دفاعا عن مصالح الجمهورية الاسلامية .
رقم : 890269
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