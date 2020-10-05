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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 14:28

‘‘قسد‘‘ تداهم عددا من المنازل وتختطف مدنيين شمالي سوريا

‘‘قسد‘‘ تداهم عددا من المنازل وتختطف مدنيين شمالي سوريا
وقالت مصادر محلية إن "مسلحين من ميليشيا “قسد” مدججين بالأسلحة داهموا بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي وشنوا حملة تفتيش في منازل الأهالي وقاموا بسرقتها بحجة البحث عما يسمونهم مطلوبين واختطفوا عددا من المدنيين واقتادوهم إلى جهات مجهولة".

وفي ريف الحسكة قالت الوكالة إن "مجموعة من مسلحي ميليشيا قسد قامت باختطاف شابين بعد توقيفهما على أحد حواجزها في قرية أم الزر شمال مدينة الشدادي واقتادتهما إلى جهة مجهولة".

واشارت المصادر الى "ان مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” كانت طوقت أمس قرية الحصيوة التابعة لناحية تل حميس بريف الحسكة الشرقي واقتحمت منزلا فيها واختطفت شابين واقتادتهما إلى جهة مجهولة".
رقم : 890271
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