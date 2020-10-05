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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 17:27

وزير الصحة: لبنان في ذروة تسجيل الاصابات بفيروس كورونا

وزير الصحة: لبنان في ذروة تسجيل الاصابات بفيروس كورونا
و قال حسن اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي في بيروت أخذ موضوع مراكز الحجر بجدية أكثر وأن يصار إلى عزل كل الحالات لأن الحد من الانتشار هو ان يلتزم المصاب بالحجر، معتبرا ان عدم التزام الوافدين بالحجر الالزامي كان السبب الاساسي في تفشي كورونا بين عائلاتهم.

وأكد ان الاسبوعين المقبلين فرصة لنؤكد ان بعد كل اقفال كان الرقم ينخفض بعد 5 ايام وهذا ما نعول عليه اليوم ونأمل من الجميع التعاون للحؤول دون شرب هذا الكأس المر.
موضحا انه حصل اتفاق الاسبوع الماضي مع ​المستشفيات الخاصة​ بالرضى والقبول من الجميع على ان تؤمن أسرة اضافية لمرضى كورونا لكن حتى اليوم لم تزد اي مستشفى من عديد أسرة العناية الفائقة لديها.

وشدد على انه لا يمكن رفض اي نداء استغاثة بحجة عدم قبول المستشفى، ونتمنى على الصليب الاحمر واللجان الطبية نقل المريض إلى اقرب مستشفى واسعافه في الطوارئ ولاحقا يصار إلى نقله إلى مستشفى متخصص.

وفي اطار محاولة التخفيف من انتشار فيروس كورونا، الذي سجل أرقاما كبيرة في الفترة الأخيرة منذ صباح أمس دخل أكثر 111 منطقة في لبنان حجر الصحي لمدة اسبوع.
رقم : 890283
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