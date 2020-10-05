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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 20:48

هذا ما قاله وزير الداخلية الايراني لاذربيجان وأرمينيا

هذا ما قاله وزير الداخلية الايراني لاذربيجان وأرمينيا
وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين قال رحماني فضلي، وقعت بعض القضايا بين بلدين بشمال البلاد ومن وجهة نظر وزارة الداخلية إن امننا الداخلي ، الذي يمتد من الحدود إلى جميع أنحاء البلاد، هو أولوية قصوى ، وكل منطقة حدودية لدينا هي جزء من أمننا الوطني ، وتسيطر قواتنا المسلحة وقوى الامن الداخلي على المناطق الحدودية بدقة.

وأكد رحماني فضلي اننا نصحنا دول الجوار وحذرنا من أننا لن نتسامح مع زعزعة الأمن والتدخل ولن نتحمل أي عمل من شأنه المساس بأمن شعبنا في تلك المناطق ونأمل انه من خلال مراعاة القوانين وعملية تطبيق القوانين الدولية ان يجري حل هذه القضية دوليا في ظل احترام السيادة الوطنية وحقوق الدول.

وأضاف، نتمنى ألا تعاني المناطق الحدودية من انعدام الامن من خلال الجهود التي ستبذل والانتشار القوي والرصد الجيد الذي لدينا في تلك المناطق .

وأكد رحماني فضلي سقوط قذائف في بعض مناطق الحدودية، مشيرا الى أن طهران طلبت من الطرفين تجنب ذلك وإذا استمرت الخروقات فسوف نوجه تحذيرات أقوى.
رقم : 890315
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