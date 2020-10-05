الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 20:56

ايران ستحصل على 500 مليون دولار سنويا من هذا المشروع

ايران ستحصل على 500 مليون دولار سنويا من هذا المشروع
وقال العميد محمد في تصريح ادلى به اليوم الاثنين: ان مشروع جمع الغازات المصاحبة للنفط في غرب كارون والمعروف بـ "NGL" يعتبر مشروعا عملاقا يتم خلاله الاستفادة من هذه الغازات في شبكة الغاز العامة والمواد الخام للصناعات البتروكيمياوية، في حين كانت تحرق منذ المراحل الاولى لاستخراج النفط في منطقة مسجد سليمان (التابعة لمحافظة خوزستان/جنوب غربي البلاد).

واضاف: ان هذه الخطوة تاتي في اطار الحيلولة دون حدوث مشاكل بيئية وتحقيق عائدات للبلاد بقيمة نحو 500 مليون دولار سنويا، فضلا عن انها تترافق مع إنجاز كبير آخر وهو تحطيم الرقم القياسي لشركة النفط العملاقة المعروفة في العالم اي "توتال" التي كانت تحصل على امتيازات خاصة من خلال نشاطها في إيران من دون حصول البلاد على فائدة ملحوظة.

وأشار إلى أن إيران احتلت في عام 2019 المرتبة الرابعة عالميا من حيث حرق الغاز وإهدار 13 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لاستخراج النفط مما قلل من عائدات البلاد وتسبب في تلوث بيئي، وقال: هذا الموضوع لم يكن مقبولا لدى خبراء مقر خاتم الانبياء (ص) للبناء والاعمار التابع للحرس الثوري، أن تكون كثافة حرق الغاز في بلادنا 10 أضعاف بعض الدول المجاورة، لأن على سبيل المثال، كمية الغاز الطبيعي المنتجة في مصفاة المرحلة الأولى من حقل بارس الجنوبي عام 2015 كانت نحو 9 مليارات متر مكعب وقد تم إهدار هذا الحجم الكبير من الغاز.
رقم : 890324
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
زهراء نابلسي
3 تشرين الأول 2020
المحلل السياسي فيصل عبد الستار من بيروت
تحالف بعض الدول العربية مع إسرائيل هدفه محاصرة المقاومة وإدخال إيران في تماس مباشر مع العدو
3 تشرين الأول 2020
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
2 تشرين الأول 2020
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
2 تشرين الأول 2020
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
2 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس