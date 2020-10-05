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الاثنين 5 تشرين الأول 2020 ساعة 22:07

وفد سوري يبحث في موسكو خطوات التعاون بين البلدين

وفد سوري يبحث في موسكو خطوات التعاون بين البلدين
وتناول الاجتماع الخطوات العملية والتنفيذية التي من شأنها استكمال مشاريع التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد الحكومي الروسي الى دمشق مؤخرا ولقائهم الرئيس السوري بشار الأسد والمسؤولين السوريين.

كما تركزت مباحثات الجانبين على مشاريع التعاون في القطاع التجاري والزراعي والصناعي وكذلك في مجال الطاقة والنقل والمياه وسبل تعزيز متطلبات استقرار السوق المحلية من المواد الأساسية للسلتين الاستهلاكية والإنتاجية في ظل الصعوبات التي تعانيها السوق السورية بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سوريا.

ويضم الوفد السوري كلا من الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور كنان ياغي وزير المالية والدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سوريا المركزي والدكتورة ثريا إدلبي معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والدكتورة منى السعيد من رئاسة السورية. وحضر اللقاء الدكتور رياض حداد سفير سوريا في موسكو.
رقم : 890339
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