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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 08:18

حملة ترامب تعلن موعد المناظرة القادمة

حملة ترامب تعلن موعد المناظرة القادمة
وقد غادر ترامب الاثنين، مركز "والتر ريد" الطبي العسكري يوم الاثنين متوجها إلى البيت الأبيض حيث سيواصل علاجه.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي في تغريدة على "تويتر"، أنه سيغادر مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في السادسة والنصف مساء اليوم (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش).

وقال ترامب: "شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد.. لا تدعه يسيطر على حياتك.. لقد طورنا تحت إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا.. أشعر بتحسن أكثر مما كنت أشعر به قبل 20 عاما!".

وصرح شون كونلي طبيب ترامب بأن الحالة الصحية لترامب أوفت بكل المعايير لمغادرة المستشفى أو تخطتها، ولذلك يمكنه الخروج رغم أنه لم يتخط بعد مرحلة الخطر في المرض.

وأضاف كونلي في مؤتمر صحفي الاثنين "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، أوفى أو تخطى كل المعايير المطلوبة لمغادرة المستشفى"، مشيرا إلى أن ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة خلال الاثنين والسبعين ساعة الماضية، كما أن مستويات الأكسجين لديه طبيعية.

وأعلن ترامب مساء الجمعة عبر حسابه في "تويتر" أنه أصيب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وكإجراء احترازي، توجه ترامب إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني حتى يتسنى لفريقه الطبي متابعة حالته الصحية.

وقبل الانتقال إلى المستشفى، نشر الرئيس الأمريكي رسالة مصورة على "تويتر" أكد فيها أنه وميلانيا بخير.
رقم : 890370
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