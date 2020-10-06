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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 08:32

مخيم اليرموك فی دمشق بانتظار حدث هام

مخيم اليرموك فی دمشق بانتظار حدث هام
فقد كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، عن حسم موضوع عودة سكان مخيم اليرموك وقال: حسما” للتسريبات وتوخيا” للدقة بالمعلومة فقد انتهى اليوم "امس” اجتماع اللجنة المكلفة بموضوع عودة سكان اليرموك الى منازلهم الصالحة للسكن. والذي كان بداية من قرار العودة ابتداء” من الاعتراضات التي بلغت حوالي ٢٩٠٠ اعتراض وصولا لقرار التريث في اقتراح الحل الثاني التنظيمي والذي له صفة هندسية بحتة ولاعلاقة له بأي توجه سياسي.

وذكر سمير جزائرلي اتفقنا على تسهيل عودة الأهالي التي هجرها الارهاب ضمن الشروط الثلاثة وهي السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة ونحن في اللجنة برئاسة المحافظ ارتأينا إعادة مقر دائرة خدمات اليرموك يوم الأربعاء إلى مقر اللجنة المحلية ( سابقا” ) لتمارس عملها الإداري والفني كجزء من دوائر الخدمات في محافظة دمشق.

واضاف جزائرلي: نحن على موعد في الأيام القليلة القادمة من خلال التعليمات الخاصة بتقديم الطلبات من الأخوة سكان اليرموك مع ملاحظة أن القرار قد اتخذ سابقا” وليس وليد الساعة.
رقم : 890379
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