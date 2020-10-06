الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 08:37

حماس تجري مشاورات موسعة مع الفصائل للتوصل الى خارطة طريق

حماس تجري مشاورات موسعة مع الفصائل للتوصل الى خارطة طريق
ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قوله، إن المشاورات شملت الحديث عن منظمة التحرير ومؤسساتها وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانيا لمواجهة المخاطر المتعاظمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الاتصالات المختلفة تهدف إلى تعزيز التوافقات الوطنية وتحصينها والتقدم بها.

وأشار إلى أن الحركة على تواصل مستمر مع الأشقاء في مصر، مؤكدا أنهم على اطلاع ومتابعة مجريات الحوارات الوطنية، وقد أبدت القاهرة دعمها لمسار ترتيب البيت الفلسطيني.

ولفت قاسم إلى أن حماس أجرت أيضا سلسلة من الاتصالات مع عدد من الدول لوضعها في صورة الحراك الوطني الهادف لترتيب البيت الفلسطيني.

وكانت حماس أعلنت قبل أيام، في بيان بختام اجتماعات مكتبها السياسي، أن التفاهم الذي تم مع حركة فتح معروض على الفصائل الوطنية كافة لمناقشته، مشددة على أن "الحوار الثنائي بيننا وبين الإخوة في حركة فتح -على أهميته- ليس بديلاً عن الحوار الشامل، بل هو مقدمة له بغرض التسهيل والمضي إلى الأمام".

وشددت قيادة حماس على أن الشراكة الوطنية، وإنجاز الوحدة خيار استراتيجي وإلزامي لحماس ولفتح ولكل القوى السياسية والمجتمعية.

وتشهد الحالة الفلسطينية حراكا لافتا، بعد الاجتماع المهم الذي عقده الأمناء العامون للفصائل بداية سبتمبر المنصرم برام الله وبيروت، والحوار الثنائي الذي عقد في اسطنبول مع حركة فتح قبل نحو أسبوعين كمقدمة للحوار الشامل، وتمخض عنه مسودة تفاهم بين وفدي الحركتين لعرضها على الفصائل كافة.
رقم : 890382
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
نتنياهو مأزوم داخلياً ويحاول لفت الأنظار عبر استعراضات فارغة
زهراء نابلسي
3 تشرين الأول 2020
المحلل السياسي فيصل عبد الستار من بيروت
تحالف بعض الدول العربية مع إسرائيل هدفه محاصرة المقاومة وإدخال إيران في تماس مباشر مع العدو
3 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس