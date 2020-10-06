حماس تجري مشاورات موسعة مع الفصائل للتوصل الى خارطة طريق

ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قوله، إن المشاورات شملت الحديث عن منظمة التحرير ومؤسساتها وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانيا لمواجهة المخاطر المتعاظمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



وشدد على أن الاتصالات المختلفة تهدف إلى تعزيز التوافقات الوطنية وتحصينها والتقدم بها.



وأشار إلى أن الحركة على تواصل مستمر مع الأشقاء في مصر، مؤكدا أنهم على اطلاع ومتابعة مجريات الحوارات الوطنية، وقد أبدت القاهرة دعمها لمسار ترتيب البيت الفلسطيني.



ولفت قاسم إلى أن حماس أجرت أيضا سلسلة من الاتصالات مع عدد من الدول لوضعها في صورة الحراك الوطني الهادف لترتيب البيت الفلسطيني.



وكانت حماس أعلنت قبل أيام، في بيان بختام اجتماعات مكتبها السياسي، أن التفاهم الذي تم مع حركة فتح معروض على الفصائل الوطنية كافة لمناقشته، مشددة على أن "الحوار الثنائي بيننا وبين الإخوة في حركة فتح -على أهميته- ليس بديلاً عن الحوار الشامل، بل هو مقدمة له بغرض التسهيل والمضي إلى الأمام".



وشددت قيادة حماس على أن الشراكة الوطنية، وإنجاز الوحدة خيار استراتيجي وإلزامي لحماس ولفتح ولكل القوى السياسية والمجتمعية.



وتشهد الحالة الفلسطينية حراكا لافتا، بعد الاجتماع المهم الذي عقده الأمناء العامون للفصائل بداية سبتمبر المنصرم برام الله وبيروت، والحوار الثنائي الذي عقد في اسطنبول مع حركة فتح قبل نحو أسبوعين كمقدمة للحوار الشامل، وتمخض عنه مسودة تفاهم بين وفدي الحركتين لعرضها على الفصائل كافة.