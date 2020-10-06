ولايتي: ايران ستدافع عن حدودها ضد أي تواجد ارهابي

وقال ولايتي :"على الدول المسؤولة عن دخول تنظيمي القاعدة وداعش إلى منطقة جنوب القوقاز تحمل كافة التداعيات" .



وأكد ولايتي أنه "لا مصلحة لأرمينيا ولا لأذربيجان في دخول الجماعات التفكيرية إلى منطقة القوقاز"



وتابع مستشار قائد الثورة الاسلامية " تواجد الجماعات التكفيرية في منطقة القوقاز أمر خطير وينبغي الحيلولة دونه إن كان صحيحاً.. إيران ستدافع عن حدودها وأمنها القومي ولن تسمح لأن تصبح الجماعات الإرهابية أداة بيد أمريكا وإسرائيل على حدودنا".



وأكد ولايتي أن بلاده ستتعامل بحزم مع أي جماعات إرهابية تحاول التواجد على حدودها، قائلا: "لن نتحمل أن يقوم أحد بتحريض الجماعات الإرهابية لإيذاء إيران".

