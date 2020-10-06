الخارجية العراقية تعلق على تصريحات بومبيو بشأن السفارة الامريكية

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان "الولايات المتحدة لم تهدد بغلق السفارة"، مبينا ان "الهجمات على البعثات والمطار تسببت بتفكير الإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد".



واضاف ان "وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية قلق إدارته من زيادة الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد"، مشيرا الى ان "الاتصال عبّر عن رأي الإدارة بالوضع الأمني وكيفية التعامل مع السفارة".



وتابع ان "الاستهداف والهجمات ضد الشعب العراقي وليس ضد السفارات فقط"، لافتا الى ان "الاستهداف هو للأراضي العراقية والضحايا عراقيون".



واكد حسين ان "انسحاب السفارة الأمريكية يؤثر على علاقات العراق مع كثير من البعثات الأوروبية والعربية"، لافتا الى ان "بعض الدول تحركت باتجاه الولايات المتحدة لحثها على عدم الانسحاب".



وبين ان "جميع الدول الغربية والعربية في حال قلق من قرار انسحاب الولايات المتحدة"، موضحا ان "انسحاب الولايات المتحدة سيخلق حالة عدم ثقة دولية بالعراق".



ولفت الى ان "واجب الحكومة العراقية حماية السفارة الأمريكية والبعثات الدولية الأخرى"، موضحا "اننا تواصلنا مع الأحزاب والقيادات السياسية لشرح خطورة الوضع".



وبين انه "تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين بالهجمات".



في 5/1/2020 صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، بما فيها القوات الامريكية، وما زالت امريكا تماطل في سحب قواتها من العراق. ويحذر نشطاء وسياسيون عراقيون من محاولات امريكية لاعادة احياء داعش في العراق، لايجاد ذريعة لبقاء قواتها في العراق.