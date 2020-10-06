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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 09:50

هذا ما قاله مسؤول سابق في الشاباك عن ابن سلمان

هذا ما قاله مسؤول سابق في الشاباك عن ابن سلمان
ومنذ فترة ويسرب مسؤولون في كيان الاحتلال أنباء وتقارير عن العلاقات الاسرائيلية - السعودية ولقاءات بين مسؤولين سعوديين واسرائيليين سواء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو خارجها.

ومع أن السلطات السعودية أعلنت بعد التطبيع الاماراتي البحريني مع الاحتلال بأنها لا تزال متمسكة بالمبادرة العربية "الأرض مقابل السلام"، إلا انها سمحت لطائرات كيان الاحتلال بالمرور في أجواء المملكة والهبوط في أبوظبي والمنامة.

وفي آخر خطوة أقدمت عليها السعودية ان قناتها "العربية" بثت مقابلة مع مستشار الأمن السعودي السابق بندر بن سلطان، تهجم فيها على السلطة الفلسطينية واعتبرهم فاشلين، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات وسط الفلسطينيين.

وكان عراب التطبيع بين الدول العربية وكيان الاحتلال صهر الرئيس الأميركي غاريد كوشنر، قد أعلن عن قرب الاتفاق السعودي الاسرائيلي، خاصة وأنه زار الرياض عدة مرات بعد الاتفاق الاماراتي البحريني مع الكيان الاسرائيلي.
رقم : 890406
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