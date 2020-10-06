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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 09:57

ترامب ينتهك التدابير الصحية بعد خروجه من المشفى

غادر ترامب مركز والتر ريد الطبي العسكري، امس الاثنين، حيث هبطت المروحية الرئاسية في البيت الأبيض قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، وقت غروب الشمس.

خرج ترامب من المروحية ثم سار إلى شرفة ساوث بورتيكو بالطابق العلوي، ونزع كمامته الواقية من فيروس كورونا المستجد ووضعها في جيبه، ووجه التحية لمناصريه مشيرا بإبهاميه للكاميرات، بعد ذلك توجه الرئيس إلى داخل البيت الأبيض دون أن يضع الكمامة في انتهاك صارخ لتدابير الصحة العامة.

وقال الرئيس الأمريكي فور عودته إلى البيت الأبيض، إنه "يشعر بالارتياح..لا تدعوا كورونا يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه".

ومن المقرر أن يواصل التعافي من مرض كوفيد -19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد أطباؤه.

وأعلن ترامب، الاثنين، أنه سيغادر المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19 في وقت لاحق اليوم، مضيفا أنه يشعر بأنه "في حالة جيدة فعلا".

وفاجأ ترامب الجمهور بمغادرة مستشفى "والتر ريد"، الذي يعالج فيه من كورونا، الأحد، قبل أن يتبين لاحقا أنه خرج لمجرد تحية أنصاره الذين احتشدوا خارجها، ثم عاد للمقر الطبي.

وأغضب ظهور ترامب الفرق الطبية التي رأت فيه انتهاكا لتدابير الصحة العامة التي فرضتها إدارته والتي تلزم المصابين بالوباء العالمي، بعزل أنفسهم فيما لا يزالون يتلقون العلاج، حتى لا يشكلوا خطرا على المحيطين بهم.

وأعلن المتحدث باسم حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، عزم الرئيس المشاركة في المناظرة المقبلة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن في 15 أكتوبر في ميامي.
رقم : 890409
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