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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 10:51

الامارات تدخل الهولوكوست مع اشكنازي

الامارات تدخل الهولوكوست مع اشكنازي
ووفق المصدر ذاته، من المقرر أن يزور الوزيران الإسرائيلي والإماراتي معاً "متحف الهولوكوست" في برلين، وسط حديث عن قمة ثلاثية تجمع الرجلين بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بدعوة من الأخير.

وبيَّن موقع "واللا" العبري، أن "ماس" طرح فكرة القمة خلال لقاء جمعه قبل أسبوعين بسفيري "إسرائيل" والإمارات لدى بلاده، دون الإشارة إلى جدول أعمال القمة.

وإضافة إلى ذلك، سيبحث الوزيران الصهيوني والإماراتي، بشكل منفرد، "تقدُّم الاتصالات حول مختلف ملاحق اتفاقية سلام العار بين الاحتلال والامارات، وضمن ذلك في مجالات الطيران والتأشيرات والعلاقات الدبلوماسية والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والمياه والزراعة والطاقة وغيرها"، وفق المصدر عينه.

وسيتم إرسال طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية خصوصاً؛ لاصطحاب الوزير الإسرائيلي والوفد المرافق إلى العاصمة الألمانية.

وفي 15 سبتمبر الماضي، وقَّعت الإمارات والبحرين، في واشنطن، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع الاحتلال الاسرائيلي، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد مثَّل بلاده في مراسم توقيع اتفاق التطبيع التي جرت في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية، في حين كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحاضر من جانب حكومة الاحتلال.

وسيذهب ابن زايد لمشاهدة متحف "الهلوكوست" لينسى الجرائم التي ارتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين.
رقم : 890431
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