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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 12:10

وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي

وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وفي كلمة له اليوم الثلاثاء بمراسم افتتاح مصنع كبير لانتاج الأسلاك وكابلات التفلون العسكرية والمدنية في مدينة مشهد ، قال العميد حاتمي ان هذا المصنع مصداق لبلوغ مراحل متقدمة في الاكتفاء الذاتي ، مشيرا الى ان المصنع الجديد سيوفر احتياجات البلاد بمنتجات ذات جودة ممتازة في مجال الصناعات الدفاعية والبحرية والجوية وصناعة الصواريخ.

واوضح ان خبراء الصناعات الدفاعية في مؤسسة الصناعات البحرية تمكنوا من تشغيل هذا المصنع الكبير في اطار جهودهم لمواجهة الحظر الظالم الذي فرضه الاستكبار العالمي ، رغم الظروف الاقتصادية غير المتكافئة ، موضحا ان منتجات هذا المصنع وفضلا عن استخداماتها العسكرية والدفاعية ستلبي احتياجات صناعة السيارات والبتروكيماويات والاجهزة المنزلية.

وشدد العميد حاتمي على أن اعداء النظام الاسلامي كلما صعدوا من ضغوطهم على شعبنا خاصة في المجال الدفاعي ، فأن علينا ان نجد الوسائل اللازمة للحد من نتائج الحظر.

واشار الى ان منتجات مصنع مشهد لأسلاك وكابلات التفلون تتمتع بمواصفات المنتجات الاوروبية بل تفوقها.

وذكر وزير الدفاع ان منتجات هذا المصنع ستدخل في صناعة الزوارق الطائرة ، والطوربيدات ، والسفن السريعة والفرقاطات والطائرات المسيرة والمنظومات الصاروخية والطائرات والمروحيات والاجهزة الاخرى.
رقم : 890450
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