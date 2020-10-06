الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 12:13

قائد حرس الحدود الايراني: الامن مستتب في الحدود تماما

قائد حرس الحدود الايراني: الامن مستتب في الحدود تماما
وقال العميد كودرزي في تصريح للصحفيين مساء الاثنين: لقد قمت (يوم الاثنين) بتفقد المنافذ الحودية الاربعة للبلاد (مع العراق)؛ خسروي ومهران وجذابة وشلمجة، حيث تتواجد قوات الامن الداخلي وحرس الحدود بروح معنوية عالية لا توصف ولكن رغم ذلك شعرت بوجود حزن عميق باد في وجوههم لعدم توفيقهم لخدمة زوار اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام.

واضاف: اننا جميعا نعتبر خدمة زوار ابي عبدالله الحسين (ع) توفيقا وسعادة لانفسنا ونعمة حرمنا منها هذا العام بسبب الاوضاع الحاصلة (بسبب تفشي فيروس كورونا) وبطبيعة الحال فان قوات حرس حدودنا يؤدون مهماتهم في حراسة حدود البلاد بنشاط وروح معنوية عالية كي يعيش شعبنا الابي في ظل الامن والهدوء.

وتابع العميد كودرزي: لا ايفاد للزوار (الى العراق) والحدود مغلقة الان بسبب تفشي فيروس كورونا وقرار لجنة مكافحة الفيروس في البلاد والاعلان رسميا من قبل الحكومة العراقية (بعدم استقبال الزوار الاجانب).

وختم قائد حرس الحدود الايراني تصريحه بالقول: ان الامن في حدودنا مستتب بصورة كاملة وان حرس حدودنا الاباة يؤدون مهامهم الموكلة بهم.
رقم : 890451
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس