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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 12:37

اليكم حالة الطقس خلال أيام زيارة الأربعين بالعراق

اليكم حالة الطقس خلال أيام زيارة الأربعين بالعراق
وذكر بيان للهيئة، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون في عموم مناطق البلاد صحواً" مشيراً الى ان "درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد 36 مْ وفي كربلاء 37 مْ".

وأضاف ان "طقس يوم الخميس {يوم زيارة الأربعين} سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

أما طقس الجمعة المقبلة سيكون في "الوسط والجنوب صحوا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي الشمال صحوا مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشار البيان الى، ان "طقس السبت المقبل سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في الوسط والشمال ولا تتغير في الجنوب".
رقم : 890458
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