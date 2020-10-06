الهندي: المشروع الصهيوني يقف مرتبكاً وعاجزاً أمام مواجهة المقاومة الفلسطينية

وفي سلسلة تغريدات أكد الهندي على أهمية استمرار نهج مقاومة المشروع الصهيوني أمام محاولات اختراق وعي شعوب الأمة وتزييف تاريخها وثقافتها.



وأضاف يقف المشروع الصهيوني عاجزا - رغم انتفاخه بالسلاح والنفاق الدولي والعجز والتطبيع العربي- أمام مواجهة المقاومة في فلسطين والمنطقة والتي طابعها العام الإسلام كدين أو كثقافة على الأقل.



ولفت إلى أن الجديد هذا العام هو ضرورة مواجهة تحديات صفقه ترامب وسياسة الضم والتطبيع بسياسات، تقطع مع مسار أوسلو وتعلن نهايته وتترجم على أرض الواقع بمشروع مواجهة مع العدو.



ختاماً، رأى الهندي أن الوحدة الفلسطينية تتحقق في ميدان المواجهة مع العدو وعند اختلاف البرامج السياسية تتحقق تحت سقف المرجعية الوطنية.