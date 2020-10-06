الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 12:58

سرايا القدس: سنُفاجئ العدو

سرايا القدس: سنُفاجئ العدو
وفي الذكرى الـ33 للانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الاسلامي، أعلن "أبو محمد" عضو المجلس العسكري في السرايا امتلاك الإمكانيات التي تكبد الاحتلال الخسائر، مشدداً على "أن سرايا القدس في ديمومة لتطوير العمل العسكري".

وأضاف "تمكنّا من فرض معادلة الردع مع الاحتلال الصهيوني وخاصة أن العدو الصهيوني كان يستبيح كل شيء وليس لديه خطوط حمراء، لكن المعادلة بعد 2012 غيرت قواعد الاشتباك وفرضت على العدو الصهيوني عدم استباحة دماء شعبنا"، ولفت إلى الدور الكبير للشهيد بهاء أبو العطا في ردع الاحتلال وارباك منظومته الأمنية.

وتابع أبو محمد أنه "وبعد 33 عامًا نستحضر التشكيل العسكري الأول لسرايا القدس والهمة التي حملها من أسس العمل العسكري لتوجيه البوصلة صوب فلسطين"، مشدداً على أن الانطلاقة الجهادية جاءت للمحافظة على إرث الشهداء وخاصة أنهم ضحوا بأرواحهم لترتقي المقاومة فهم النواة الأولى للعمل العسكري .

وأوضح أن الجناح العسكري بدأ بعمليات متواضعة ولكنه استطاع أن يتطور ليصبح رقما صعبا، مشيرًا إلى أن "سرايا القدس" أثبتت حضورها بقوة في كافة الحروب على مدار الثلاثة عقود الأخيرة وتمكنت من توجيه الضربات الموجعة  للاحتلال وكانت السباقة في ضرب المدن الصهيونية  الكبرى.
رقم : 890462
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس