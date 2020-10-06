سرايا القدس: سنُفاجئ العدو

وفي الذكرى الـ33 للانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الاسلامي، أعلن "أبو محمد" عضو المجلس العسكري في السرايا امتلاك الإمكانيات التي تكبد الاحتلال الخسائر، مشدداً على "أن سرايا القدس في ديمومة لتطوير العمل العسكري".



وأضاف "تمكنّا من فرض معادلة الردع مع الاحتلال الصهيوني وخاصة أن العدو الصهيوني كان يستبيح كل شيء وليس لديه خطوط حمراء، لكن المعادلة بعد 2012 غيرت قواعد الاشتباك وفرضت على العدو الصهيوني عدم استباحة دماء شعبنا"، ولفت إلى الدور الكبير للشهيد بهاء أبو العطا في ردع الاحتلال وارباك منظومته الأمنية.



وتابع أبو محمد أنه "وبعد 33 عامًا نستحضر التشكيل العسكري الأول لسرايا القدس والهمة التي حملها من أسس العمل العسكري لتوجيه البوصلة صوب فلسطين"، مشدداً على أن الانطلاقة الجهادية جاءت للمحافظة على إرث الشهداء وخاصة أنهم ضحوا بأرواحهم لترتقي المقاومة فهم النواة الأولى للعمل العسكري .



وأوضح أن الجناح العسكري بدأ بعمليات متواضعة ولكنه استطاع أن يتطور ليصبح رقما صعبا، مشيرًا إلى أن "سرايا القدس" أثبتت حضورها بقوة في كافة الحروب على مدار الثلاثة عقود الأخيرة وتمكنت من توجيه الضربات الموجعة للاحتلال وكانت السباقة في ضرب المدن الصهيونية الكبرى.