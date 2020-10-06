ايران تحذر طرفي نزاع قره باغ من سقوط قذائف على اراضيها

واشار العميد حاتمي في تصريح له اليوم الثلاثاء في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق ايران الى الاشتباكات الاخيرة بين جمهورية آذربيجان وارمينيا حول منطقة قرة باغ، واعتبر امن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية امرا اساسيا وحيويا ومهما جدا بالنسبة للقوات المسلحة الايرانية المقتدرة والباسلة وقال: ان قذائف سقطت عن طريق الخطأ خلال هذه الاشتباكات على حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث تم توجيه التحذیرات اللازمة للبلدين في هذا الصدد.



واوضح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترصد وتتابع النزاع في المنطقة بدقة وقال: ان ارواح المواطنين وامن اراضي البلاد امر مهم وحيوي وليس من المقبول اطلاقا سقوط قذائف على اراضي البلاد بسبب عدم الدقة والاهتمام.



وقال وزير الدفاع بانه سيتم اتخاذ المزيد من التمهيدات حتما في حال تكرار مثل هذه الحالات وعدم التزام الدقة من جانب الدولتين طرفي النزاع.