الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 13:38

مسؤول أردني لا يستبعد تأجيل الانتخابات

مسؤول أردني لا يستبعد تأجيل الانتخابات
ونقلت قناة “المملكة” عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي اليوم، عن المومني قوله إن تعديل موعد يوم الاقتراع بيد الهيئة، وهي تختار اليوم المناسب قبل إجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن “الانتخابات ليست أهم من حياة المواطنين”، مؤكدا أن “تأجيل الانتخابات بيد الدولة ممثلة بالملك عبدالله ، في حال وجدت توصية بالتأجيل”.

وأعلنت الهيئة بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس الـ 19 والمقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبين المومني أنه على الراغبين في خوض الانتخابات تقديم طلب الترشح شخصيا بمقار لجان الانتخاب المنتشرة في الدوائر الانتخابية خلال ساعات الدوام الرسمي بداية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وكانت الهيئة أوضحت أن سقف الانفاق على حملات الدعاية للدوائر الانتخابية في العاصمة والزرقاء واربد، قد حدد بمبلغ (5 دنانير لكل ناخب)، بينما في باقي الدوائر الانتخابية حدد بمبلغ (3 دنانير لكل ناخب)، بحيث تودع المبالغ التي ستنفق على القائمة في الحساب البنكي الخاص بالقائمة ويتم ايداعها بالطريقة التي تراها القائمة مناسبة.

ووفق قناة المملكة، تقدمت 17 قائمة حتى اللحظة لخوض انتخابات مجلس النواب.
رقم : 890473
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس