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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 13:58

الشيخ قبلان: للاسراع بتشكيل حكومة قادرة على منع الانفجار الكبير

الشيخ قبلان: للاسراع بتشكيل حكومة قادرة على منع الانفجار الكبير
وأكد المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ خلال استقباله الأمين العام ل​حركة الأمة​ الشيخ عبد الله ​عبد الناصر الجبري​ على "وجوب الاسراع في تشكيل ​حكومة​ تنقذ البلد أو بالحد الأدنى قادرة على منع الانفجار الكبير"، مثمنا "ما يقوم به رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي بحكمته وحنكته وحرصه الشديد على البلد ووحدته "يمشي بين النقط" حفاظا على الاستقرار وحماية للسلم الأهلي ودرءا لكل أنواع المخاطر التي يحاول المستثمرون في الفتنة والصائدون في الماء العكرة أن يغرقوا ​لبنان​ واللبنانيين فيها، لا سيما في هذه المرحلة وما فيها من انفلاش وتسيب وفوضى، وبخاصة في منطقة ​بعلبك الهرمل​، حيث ما نسمعه من علميات سلب ونهب وقتل بات يوجب وطنيا وأخلاقيا على كل القيادات والمرجعيات في المنطقة وعلى رأسها حكومة ​تصريف الأعمال​ وكل القيادات العسكرية والأمنية أن تسارع الى وضع خطة امنية حقيقية صارمة وحاسمة وقادرة على وضع حد لهذا التفلت الأمني المخيف قبل وقوع الكارثة".
رقم : 890479
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