المجلس الاوروبي يؤكد دعمه لليونان وقبرص في أزمة شرقي المتوسط

وقال ميشال خلال جلسة عامة خصصها البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة اجتماعاته المنعقدة في الأول والثاني من الشهر الجاري، "ناقشنا مع القادة الأوروبيين، قضايا خارجية مثل الوضع في البحر المتوسط، وعلاقتنا مع تركيا".



وأضاف ميشال قائلا:"من المهم أن تكون منطقة البحر متوسط، أكثر استقرارا ونحن متحدون فيما يخص موقفنا من الوضع في البحر المتوسط وتضامننا يبقى مع قبرص واليونان".



وتابع رئيس المجلس الأوروبي قائلا "نحن نرحب ببدء الحوار بين تركيا واليونان ولكننا في نفس الوقت، ندين التدخلات في المناطق التي تخضع لسيادة قبرص، لذلك هناك حاجة لحشد المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه".



ولفت ميشال إلى أن "هناك صراعات وتحديات في منطقة المتوسط، لذلك دعينا (الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب) بوريل لتنظيم مؤتمر دولي متعدد الأطراف لحل القضايا المتعددة".