طهران: تدخل أطراف ثالثة في النزاع حول قره باغ ضار وغير بناء

وقال ربيعي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، لطالما اكدنا الحفاظ على سيادة الاراضي الاذربيجانية واحترام ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية، مشيرا الى ان الخيار العسكري لا يشكل حلا للازمة.



واضاف: نحن قلقون ازاء تعرض ارواح وممتلكات مواطنينا داخل المناطق الحدودية الى الخطر، ولن نكون غير مبالين في حال تكرر مثل هذه الاحداث، مع الأخذ في الاعتبار جميع الخيارات المتاحة.



ودعا المتحدث باسم الحكومة طرفي النزاع الى وقف فوري للعنف واراقة الدماء والاحتكام الى القوانين الدولية والمفاوضات والدبلوماسية.