خانزادي: تدشين سفينة حربية حاملة للمروحيات والمسيرات قريباً

سيتم قريبا تدشين سفينة حربية جديدة حاملة للمروحيات والطائرات المسيّرة ومجهزة بالصواريخ والاسلحة الاخرى وقادرة على قطع المسافة حول الكرة الارضية 3 مرات من خلال التزود بالوقود مرة واحدة.