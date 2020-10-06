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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 16:29
خانزادي: تدشين سفينة حربية حاملة للمروحيات والمسيرات قريباً
سيتم قريبا تدشين سفينة حربية جديدة حاملة للمروحيات والطائرات المسيّرة ومجهزة بالصواريخ والاسلحة الاخرى وقادرة على قطع المسافة حول الكرة الارضية 3 مرات من خلال التزود بالوقود مرة واحدة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
890503
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