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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 16:29

خانزادي: تدشين سفينة حربية حاملة للمروحيات والمسيرات قريباً

خانزادي: تدشين سفينة حربية حاملة للمروحيات والمسيرات قريباً
سيتم قريبا تدشين سفينة حربية جديدة حاملة للمروحيات والطائرات المسيّرة ومجهزة بالصواريخ والاسلحة الاخرى وقادرة على قطع المسافة حول الكرة الارضية 3 مرات من خلال التزود بالوقود مرة واحدة.
رقم : 890503
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