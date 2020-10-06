الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 16:33

الإمارات تروج التطبيع عبر 'اغنية مشتركة' مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘

الإمارات تروج التطبيع عبر
وأصدر المغني الإماراتي وليد الجاسم، والمغني الإسرائيلي إلكانا مارتزيانو أغنية مشتركة حملت اسم “أهلا بيك” بالعربية، و”مرحبا صديقي” بالعبرية.

وكتب الأغنية مؤلفان إسرائيليان وشملت على أجزاء باللغات العربية والإنكليزية، والعبرية.
وأخرج فيديو الأغنية مخرج إسرائيلي، وقد تم تصوير أجزاء منها في كل من فلسطين المحتلة ودبي.

يأتي ذلك بعد أن وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعاً مصوراً يُظهر حفل تدشين مظلة أو “عرش” كما يسميه اليهود، أمام برج خليفة الشهير بإمارة دبي، تزامناً مع عيد المظلة (سوكوت) اليهودي.

وتأتي الخطوة بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي و”تل أبيب” منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، رغم التنديد العربي والإسلامي الواسع.

وأبرم الجانبان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والأمنية والأكاديمية والطبية والثقافية والرياضية وغيرها؛ لتسريع وتيرة التطبيع بينهما.

وفتحت الإمارات والكيان الإسرائيلي أبواب التطبيع على مصراعيه عبر زيارات متبادلة قامت بها وفود من الجانبين، شملت وفودا أمنية واقتصادية وسياحية وغيرها.
رقم : 890505
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس