الإمارات تروج التطبيع عبر 'اغنية مشتركة' مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘

وأصدر المغني الإماراتي وليد الجاسم، والمغني الإسرائيلي إلكانا مارتزيانو أغنية مشتركة حملت اسم “أهلا بيك” بالعربية، و”مرحبا صديقي” بالعبرية.



وكتب الأغنية مؤلفان إسرائيليان وشملت على أجزاء باللغات العربية والإنكليزية، والعبرية.

وأخرج فيديو الأغنية مخرج إسرائيلي، وقد تم تصوير أجزاء منها في كل من فلسطين المحتلة ودبي.



يأتي ذلك بعد أن وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعاً مصوراً يُظهر حفل تدشين مظلة أو “عرش” كما يسميه اليهود، أمام برج خليفة الشهير بإمارة دبي، تزامناً مع عيد المظلة (سوكوت) اليهودي.



وتأتي الخطوة بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي و”تل أبيب” منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، رغم التنديد العربي والإسلامي الواسع.



وأبرم الجانبان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والأمنية والأكاديمية والطبية والثقافية والرياضية وغيرها؛ لتسريع وتيرة التطبيع بينهما.



وفتحت الإمارات والكيان الإسرائيلي أبواب التطبيع على مصراعيه عبر زيارات متبادلة قامت بها وفود من الجانبين، شملت وفودا أمنية واقتصادية وسياحية وغيرها.