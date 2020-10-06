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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 16:37

موسوي: الرادار ‘‘قدير‘‘ يؤدي دورا مهما بقدرات البلاد العسكرية

موسوي: الرادار ‘‘قدير‘‘ يؤدي دورا مهما بقدرات البلاد العسكرية
وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال مراسم انضمام المنظومة الرادارية "قدير" للمنظومات الرادارية لشبكة الدفاع الجوي في البلاد اشاد القائد العام للجيش وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي بجهود الكوادر التقنية والعملانية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري وقال: ان وجود العميد حاجي زادة (قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري) بروحه الجهادية يعد مصدرا للكثير من البركات في قطاع الدفاع الجوي والراداري.

واشار الى اهمية المنجزات العسكرية للبلاد واضاف: انه ومع تدشين مثل هذه الرادارات ستتعزز قدرة الكشف والسيطرة لدى الدفاع الجوي في جميع اجواء البلاد.

واوضح بانه قبل نحو 20 عاما كان الكثير من المنظومات الرادارية الايرانية تتعطل بسبب الحاجة الى قطعة ما ولكن اليوم فان الشباب النخبة والملتزمين قادرون على صنع رادارات متطورة ما يستدعي الشكر والحمد للباري تعالى.

وقال اللواء موسوي في الختام: ان هذه المنظومة تؤدي دورا مهما في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والهجومية وتحقيق المنجزات الكبرى في هذا المجال.
رقم : 890508
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