ايران: تسجيل 4151 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 395 الف شخص

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية اليوم الثلاثاء تم تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 479 ألف و825 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2127 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفتت لاري الى تعافي 394 ألف و800 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4200 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.



واشارت الى تسجيل 227 حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 27419 حالة وفاة.



واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 4 ملايين و179 ألف و338 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.



واوضحت ان محافظات طهران، اصفهان، قم، آذربيجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، کرمانشاه، كهيكلوية وبوير احمد، كیلان، بوشهر، زنجان، ايلام، خراسان رضوي، مازندران، جهارمحال وبختياري، البرز، آذربيجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، ویزد في حالة حمراء، ومحافظات كردستان، هرمزكان، فارس، وكلستان في حالة انذار.

