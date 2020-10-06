الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 16:39

ايران: تسجيل 4151 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 395 الف شخص

ايران: تسجيل 4151 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 395 الف شخص
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية اليوم الثلاثاء تم تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 479 ألف و825 إصابة مؤكدة.
واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2127 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 394 ألف و800 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.
واضافت: ان 4200 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 227 حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 27419 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 4 ملايين و179 ألف و338 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19  في جميع انحاء البلاد.

واوضحت ان محافظات طهران، اصفهان، قم، آذربيجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، کرمانشاه، كهيكلوية وبوير احمد، كیلان، بوشهر، زنجان، ايلام، خراسان رضوي، مازندران، جهارمحال وبختياري، البرز، آذربيجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، ویزد في حالة حمراء، ومحافظات كردستان، هرمزكان، فارس، وكلستان في حالة انذار.
 
رقم : 890509
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس