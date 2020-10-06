وبحسب المصادر فإن المملكة السعودية قامت بتخصيص ميزانية تتعدى 500 مليار دولار ل بناء مدينة نيوم التكنولوجية وذلك بغية جذب الاستثمار الاجنبي وبدء عصر اقتصاد مابعد النفط في المملكة السعودية . وذلك بحسب ابن سلمان.



وحسب الوثائق المسربة، فستضم نيوم قمرا صناعيا وشواطئ متوهجة في الظلام وخدما من الروبوتات وسيارات طائرة. وما يقف أمام هذا المشروع الذي يعبر عن الغرور هي قبيلة سعودية عتيقة، قبيلة الحويطات التي رعى أبناؤها الغنم بالمنطقة على مدى قرون.



وتقول المصادر إن السلطات السعودية قامت في الأشهر الأخيرة باعتقال وملاحقة بل وقتلت أبناء العشيرة لأنهم تساءلوا عن جدوى المشروع أو لأنهم رفضوا بيع أرض أجدادهم للدولة.



وبحسب الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان في لندن عالية الحويطي، وتتحدث باسم القبيلة: “عندما بدأوا بنيوم بداية 2016 وعدهم محمد بن سلمان أن يكونوا جزءا منها والمشاركة في بنائها وتطوير المنطقة” و”في 2020 أجبروا على ترك الأرض بدون مكان للإقامة فيه. وعندما تفتح فمك وتقول شيئا على منصات التواصل الاجتماعي تختفي من على وجه الأرض”.



ودعا أفراد القبيلة الأمم المتحدة للتحقيق في مأزقهم وقالوا إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية يصل إلى حد تدمير جماعة محلية.



وجاء في بيان للقبيلة: “بعيدا عن أشرطة الفيديو الترويجية لنيوم وتزعم أنها “أرض عذراء” فإن قبيلة الحويطات تعيش في أجزاء كبيرة من الأرض منذ مئات السنين”.



ورغم البطء في تنفيذ المشروع بسبب الوضع الاقتصادي العالمي إلا أن السلطات السعودية تواصل طرد أبناء قبيلة الحويطات من أراضيهم، وتضم 13 قرية على طول البحر الأحمر. وقتل عبد الرحيم الحويطي أحد أبناء القبيلة في نيسان/إبريل في مواجهة مع السلطات السعودية بعد رفضه الانتقال من أرضه.



وبحسب مصادرنا فإن السلطات السعودية تعرض تعويضات زهيدة على الأهالي مقابل ترك اراضيهم وبيوتهم والتي لا تتجاوز 3 آلاف دولار ، موضحة بأنه لم يقبل بالعرض إلا واحدا من بين كل 30 عائلة.



ولكي تجبر الأهالي على ترك اراضيهم طواعية قامت السلطات السعودية بقطع التيار الكهربائي واغلقت المدارس وقامت باحراق ممتلكات المواطنين .



ولم يصدر عن السلطات السعودية الكثير حول عمليات الطرد للحويطات ولكنها قالت في حادثة عبد الرحيم الحويطي إنه هو الذي فتح النار أولا على قوات الأمن التي اضطرت للرد.



