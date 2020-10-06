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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 17:45

الدفاع الأرمنية: الجيش الأذربيجاني بدأ هجوما جنوبي قره باغ

الدفاع الأرمنية: الجيش الأذربيجاني بدأ هجوما جنوبي قره باغ
وكتب هوفانيسيان على"تويتر": "وفقًا لجيش دفاع قره باغ شنت القوات المسلحة الأذربيجانية ظهيرة اليوم هجوما واسع النطاق في الاتجاه الجنوبي لخط التماس، وألقت بقوات الاحتياط وكمية كبيرة من المعدات العسكرية في المعركة، بما في ذلك الدبابات والمدفعية".

الدفاع الأرمنية: الجيش الأذربيجاني بدأ هجوما جنوبي قره باغ
وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناغورني قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.
ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.
رقم : 890519
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