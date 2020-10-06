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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 18:44

السيسي يوجه رسائل للمصريين بشأن الانتفاض من أجل حقوقهم

السيسي يوجه رسائل للمصريين بشأن الانتفاض من أجل حقوقهم
وقال الرئيس المصري: "علمنا أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، وعلمنا أيضا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية".

وتابع: "قادرون على حماية الوطن وصون ترابه وحدوده، مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات، وحرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، ولم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب".

وأشار إلى أن مصر وهي تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر تستعيد من ذاكرتها قصة كفاح شعبها عبر تاريخها الممتد لآلاف السنين، مستلهمة من عظمة ماضيها نورا تسير على دربه لتحقق لحاضرها الأهداف المنشودة التي تسعى إليها والآمال العريضة التي يتطلع إليها شعبها.

وأكد أن "الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لن تقل"، موضحا أن ما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار، "لهو إنجاز يشهد به العالم لنا".

وقال إن الحفاظ على أمن وطن كبير، بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب، لهو بلا شك أمر يستوجب التوقف أمامه، متابعا: "القوات المسلحة ومؤسسات الدولة قادرة لنقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة، باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر".

وتشهد مصر منذ الـ20 من سبتمبر/أيلول الماضي مظاهرات ليلية متواصلة في القرى وأطراف القاهرة احتجاجا على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بعد حملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص، علاوة على تردي الأوضاع المعيشية وانسداد أفق المشاركة في الحياة السياسية، وكان الشعار الرئيسي للاحتجاجات المطالبة برحيل السيسي.
رقم : 890528
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