أخر التطورات الميدانية في حرب كراباخ 6-10-2020

وفي هذا النزاع بين أذربيجان وأرمينيا فقد لعبت التكنولوجيا ومعدات ووسائل الحرب الحديثة دوراً حاسماً في تحديد مصير هذه الحرب، وهو ما لوحظ في الأسبوع الأول من القتال في منطقة ناغورنو كاراباخ بين جيشي البلدين.



وأفادت مصادر عن مساندة طائرات تركية هجومية من طراز بيرقدار تي بي 2 وطائرات انتحارية صهيونية مثل "هاروب وأوربيتر" للجيش الاذربيجاني وقد فرضت ضغوطاً شديدة على القوات المدرعة والدفاعية والمدفعية للجيش الأرمني التي تدخل من المجال الجوي الى منطقة المعركة.



في المقابل فقد تمكن الجيش الأرميني من إلحاق أضرار جسيمة على الأرض بالقوات المدرعة والمدفعية التابعة للعدو باستخدام الصواريخ المضادة للدروع والصواريخ الموجهة مثل كورنيت وكونكورس وهجمات مدفعية للجيش الأذربيجاني.



وأفادت مصادرنا بأن الجيش الأرمني قد تلقى مؤخرًا أربع طائرات مقاتلة حديثة من طراز Sukhoi 30 من روسيا ، ولكن ربما بسبب مخاوف إسقاطها من قبل أنظمة الدفاع الأذربيجانية S-300 أو الطائرات المقاتلة التركية F-16 وعواقب أسر الطيارين، لم تحلق هذه المقاتلات حتى الآن والتي كان بإمكانها أن تكون حاجزًا قويًا ضد الطائرات التركية بدون طيار.



على الرغم من أن الجيش الأرميني عانى من ضغوط شديدة وخسائر في المعدات الثقيلة وخسائر بشرية من قبل طائرات مقاتلة دون طيار ، إلا أن قواته البرية تمكنت حتى الآن من صد الهجمات البرية للجيش الأذربيجاني والقوات التكفيرية المدعومة من تركيا.

ووفقًا لأدلة موثقة بالفيديو تم الاستيلاء على قريتين فقط ، وهما تاليش وسوغوشون ، في المناطق المفقودة في التسعينيات.



وأدت المواجهة العقيمة التي تشهدها ساحة المعركة والتهديدات الكلامية لمسؤولي الجانبين في الأيام القليلة الماضية إلى شن أولى الهجمات الرسمية على المناطق الحضرية والسكان المدنيين من الجانبين باستخدام الأسلحة المحظورة.



واستخدم جيش جمهورية أذربيجان ، يوم أمس ، صاروخا باليستيا تكتيكيا إسرائيليا من طراز لورا ضد المناطق الحضرية في ناغورنو كاراباخ ، بحسب فيديو نشرته وسائل إعلام أرمينية.



ومن جانبها القوات الأرمينية أطلقت صباح اليوم قذائف مدفعية على مدينة كنجه بصواريخ تحتوي على ذخائر عنقودية ، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، كما تم إطلاق ما لا يقل عن صاروخين باليستيين من نوع توشكا على مدينة بلقان بأذربيجان دون وقوع إصابات.



ويشار إلى أنه وفقًا للقوانين الصادرة في الاتفاقيات الدولية ، يُحظر استخدام الذخائر العنقودية والذخيرة الفوسفورية أو الحارقة ضد المناطق الحضرية والسكان المدنيين ويعتبر جريمة حرب.



مع استمرار المواجهات العقيمة في ساحة المعركة وعدم التوصل الى نتيجة في محادثات السلام بين الجانبين ، ستتكثف الضربات الجوية والصواريخ ضد المناطق المدنية بل ستمتد إلى عاصمتي البلدين ، باكو ويريفان.

