سرايا القدس: نحمل في جعبتنا ما سيفاجئ الإحتلال

ونقلت مصادر مساء اليوم الثلاثاء، عن "أبو محمد"، القيادي في السرايا خلال تصريح صحفي له بمناسبة انطلاقة الجهاد الإسلامي الـ 33، أن قواته العسكرية لديها ديمومة في الإنتاج والتطوير العسكري، ولديها ما يسعد الشعب الفلسطيني، وما سيحقق إنجازات كبيرة.



وأشار إلى أن سرايا القدس استطاعت تطوير عملها العسكري، وأثبتت حضورها في كل المعارك والعمليات العسكرية، بل قادرة على توجيه الضربة الموجعة للاحتلال.



وأكد القيادي بسرايا القدس، الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، أن المقاومة بعد عام 2012 فرضت معادلة جديدة على الكيان الإسرائيلي، ومنعت كثيراً من الاغتيالات وضرب المواقع، منوها إلى أن السرايا لن تسمح للاحتلال بتغيير أي معادلات.



وصرح الامين العام لحركة الجهاد زياد نخالة، بوقت سابق اليوم، ان موجة تطبيع الدول العربية مع العدو تأتي في إطار إدخال المنطقة العربية بتاريخها وحضارتها الى بيت الطاعة الإسرائيلي.



واكد ان الاولوية الفلسطينية الان هي صياغة برنامج وطني مقاوم وواضح للوقوف امام المخطط الصهيوني لضم الضفة الغربية والاغوار والغاء الهوية العربية والاسلامية عن فلسطين.