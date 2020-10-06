الداخلية التونسية تعلن احباط مخطط لتنفيذ عمليات ارهابية

وأوضحت الداخلية في نفس البلاغ أنه في إطار التصدي للمخططات الإرهابية المحتملة وإحباطها خلال عملية التحضير والحيلولة دون المس من أمن واستقرار البلاد، تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، بالتنسيق مع الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبناءً على معلومات استخباراتية فنية دقيقة، من الكشف مؤخرا عن عنصرين تكفيريين تابعين لما يسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي (أحدهما غير مكشوف أمنيا) خططا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية ببلادنا إلاّ أن عملية إيقافهما والتي تمت في وقت وجيز بجهتي جندوبة وقبلي، حالت دون ذلك.

بإحالتهما على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهّد بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما.