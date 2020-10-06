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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 21:59

أول تعليق من الصدر عن أحداث اليوم في كربلاء المقدسة

أول تعليق من الصدر عن أحداث اليوم في كربلاء المقدسة
وغرد مقتدى الصدر عبر حسابه على موقع تويتر بشأن ما جرى اليوم في محافظة كربلاء.

واستنكر زعيم التيار الصدري في تغريده مسعى بعض المندسين وجماعات منحرفة عقائديا لإخلال في سير الزيارة و الاعتداء على السيطرات الأمنية في كربلاء المقدسة.
نص التغريدة ادناه:

أول تعليق من الصدر عن أحداث اليوم في كربلاء المقدسة
اعلنت مصادر أمنية عراقية في كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن احباط محاولة مجموعة الإخلال في سير الزيارة و الاعتداء على السيطرات الأمنية في كربلاء المقدسة.

وقالت المصادر انجماعات منحرفة عقائديا حاولت الإخلال في سير الزيارة و الاعتداء على السيطرات الأمنية في كربلاء المقدسة رافعين شعارات عامة للتستر على مخططهم، تم تفريقهم والتصدي لهم.

وبحسب بيان صادر من الجهات الرسمية، فرقت القوات الأمنية في كربلاء اليوم الثلاثاء مجموعة حاولت الاعتداء على السيطرات الأمنية المحيطة بالحرم الشريف.
رقم : 890557
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