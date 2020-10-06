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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 22:04

أردوغان: الاتحاد الأوروبي خضع لضغوط من اليونان وقبرص

أردوغان: الاتحاد الأوروبي خضع لضغوط من اليونان وقبرص
ونقلت مصادر عن بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وخلال لقاء عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع ميركل اليوم، شدد على "ضرورة عدم تضحية أوروبا بمصالح كبيرة من أجل مصالح صغيرة لبعض الأعضاء".

وحسب البيان فإن الرئيس التركي انتقد خلال اللقاء بيان قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأخيرة وقال إنه "خلا من عناصر تزيل المشاكل في العلاقات وتهيئ أرضية للحوار والتعاون".

وقال "إن الاتحاد الأوروبي خضع لضغوط وابتزازات اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية رغم حسن النية الذي أظهرته تركيا".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي ابلغوا قبرص التي حثت على فرض عقوبات على أنقرة، بأن الاتحاد سيعاقب تركيا إذا استمرت في التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وتصاعد التوتر بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بشأن التنقيب عن الغاز والنفط والولاية البحرية.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق اليوم الثلاثاء بأن اليونان ترحب "بخطوات تركيا لتهدئة التوترات في البحر المتوسط لكن على أنقرة أن تظهر التزاما أقوى بتحسين العلاقات".

وكانت أنقرة قد سحبت يوم الاثنين إحدى سفن التنقيب التابعة لها التي تعمل جنوب غرب قبرص إلى سواحلها في خطوة قال الاتحاد الأوروبي إنها ستساعد في تخفيف التوترات في المنطقة.
رقم : 890558
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