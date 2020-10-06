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الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020 ساعة 22:13

وزير خارجية الإمارات يغير مفاهيم العلوم السياسية!

وزير خارجية الإمارات يغير مفاهيم العلوم السياسية!
وقال عبد الله في هذا الاجتماع الذي يعد أول لقاء رسمي لمسؤولين إماراتيين إسرائيليين على هذا المستوى وبعد اتفاق السلام قبل شهر ، قال في بيان يکشف عن عدم نضجه وصبوته: إن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من الأمن والازدهار. وحسب مزاعم عبد الله ، فإن هذا الکلام يعني أن المنطقة تدين في أمنها وازدهارها للامارات السباقة إلی تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وقال أيضا في تصريحات تشي بعدم النضوج وقلة الخبرات والتجارب: "الاتفاق مع إسرائيل غيّر الفكرة التقليدية للأمن في المنطقة" .

إن التأمل في هذه التصريحات غير المدروسة يدل علی أن عبد الله بن زايد إما أنه لا يفهم مفهوم الأمن أو لا يعرف إسرائيل أو لم يستوعب كلمة العدو جيدًا. يقول ابن سينا الايراني إنك إذا أخطأت خطأ واحدا وبررت ذلك ألف مرة ، فأنت قد أخطأت 1001 مرة. مما لا شك فيه أن ما يجعل هذا الشاب يجرؤ على التعليق وإلقاء التصريحات والتنظير في كل شيء ، وخاصة تلك القضايا المهمة ، هو أنه نجل الأمير وإلا فلا.
رقم : 890561
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