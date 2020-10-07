الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 07:57

الجيش السوري يتصدى لهجوم لمسلحي ‘‘داعش‘‘ في حماة

الجيش السوري يتصدى لهجوم لمسلحي ‘‘داعش‘‘ في حماة
وقالت مصادر صحفية إن وحدات الجيش السوري تصدت "لهجوم نفذته التنظيمات الإرهابية على محور منطقة الفاسدة وجبال التناهج وتوينان بريف السلمية الشرقي"، دون ذكر الخسائر في صفوف الطرفين.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر صحفية روسية بأن خلايا تابعة لتنظيم "داعش" نفذت هجوما باتجاه مواقع للجيش السوري على محاور بلدات توينان والفاسدة والتناهج التابعة لناحية السعن بأقصى ريف حماة الشرقي.

وأكد مصدر ميداني، أن عددا من المسلحين حاولوا تنفيذ الهجوم باتجاه مواقع الجيش على محور توينان - الفاسدة - التناهج، حيث تمكنت القوات الحكومية من كشف المجموعة المسلحة التي حاولت التسلل باتجاه نقاط الجيش، لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين، وانسحاب من تبقى منهم باتجاه عمق بادية حماة المتصلة جغرافيا مع باديتي الرقة وحمص.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ عدة غارات باتجاه خطوط إمداد المسلحين وآلياتهم المنسحبة باتجاه منطقة التنف ببادية حمص الشرقية.

وسبق أن هاجمت مجموعات مسلحة مجهولة الهوية، يعتقد أنها من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، قرية الخفية بناحية السعن في ريف سلمية الشمال شرقي.

وبين مصدر ميداني أن المسلحين قتلوا شخصا وأحرقوا القرية وقضوا على رؤوس الأغنام فيها وسرقوا سيارات قاطنيها.

وتشن جماعات مسلحة بين الفينة والأخرى هجمات على قرى بريف حماة الشمالي وتقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل.
رقم : 890618
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
روحاني یؤکد ان جمیع المعابر مع العراق مغلقة امام الزوار
3 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس