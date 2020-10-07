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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 08:24

اصابة المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر بكورونا

اصابة المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر بكورونا
ونقلت مصادر صحفية عن ميلر قوله إنه كان يعمل عن بعد ويخضع للحجر في الأيام الخمسة الأخيرة، مضيفا أن نتيجة فحصه كانت إيجابية.

وكانت كايتي ميلر، زوجة ستيفن ميلر والمتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بينس، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد في شهر مايو المنصرم.

يذكر أن وكالة "بلومبرغ" ذكرت مساء أمس الثلاثاء أنه تم رصد الإصابة بفيروس كورونا لدى مساعدين في البيت الأبيض بينهم موظف في المكتب الإعلامي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفادت عدة مصادر مطلعة بأن المساعدة العسكرية لترامب، جينا ماكارون، وحارسا كان يرافق الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، خضعا أيضا لفحوص خاصة بفيروس كورونا كانت نتيجتها إيجابية.

كما كشفت قوات خفر السواحل أن الاختبارات أثبتت إصابة نائب قائد خفر السواحل، الأميرال تشارلز راي، بالفيروس يوم الاثنين.
رقم : 890620
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