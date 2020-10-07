الداخلية البحرينية تتوعد المشاركين في إحياء ذكرى الأربعين

وقال بيان الداخلية البحرينية "في ضوء بيان إدارة الأوقاف الجعفرية والداعي إلى منع التجمعات خلال مناسبة ذكرى الأربعين، تؤكد وزارة الداخلية ، على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية في إحياء المناسبة، وذلك من خلال تقنية البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم إقامة التجمعات في المنازل، حيث تشير تقارير وزارة الصحة، إلى انتشار الفيروس وبشكل ملحوظ بين الاطفال والنساء وارتفاع في عدد الوفيات، مما يقتضي الالتزام بعزم وإصرار في إطار التعاطي المسئول مع هذه الظروف الاستثنائية".



وأعربت الداخلية عن تقديرها للتعاون الذي أبداه رؤساء المآتم وإعلانهم الالتزام بالتدابير الوقائية، من خلال منع أي تجمعات أو مواكب عزاء في محيط المآتم، وإحياء المناسبة عبر البث المباشر، متوعدة بأنها ستقوم بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، حفاظا على الصحة العامة".



هذه ليست المرة الاولى التي تصدر فيها وزارة الداخلية البحرينية بيانا مماثل، حيث اعتادت على تهديد المواطنين في مناسبات عدة، دينية وسياسية.