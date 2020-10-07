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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 08:30

مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
وتضمنت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق تكامل الأسواق ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين السوري والروسي وبحث آليات تمويل المشاريع بما يضمن تخفيف الآثار السلبية التي فرضتها الحرب والحصار الاقتصادي على الأوضاع المعيشية للسوريين.

كما بحث الجانبان الخطوات العملية لوضع مشاريع التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها بين البلدين خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد الحكومي الروسي الى دمشق مؤخراً موضع التنفيذ وإيجاد القنوات المالية اللازمة لإنجازها.

وكان الوفد السوري عقد في مبنى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في موسكو اجتماع عمل نوعياً مع وفد روسي من وزارات التنمية الاقتصادية والخارجية والطاقة والصناعة والتجارة والمالية والزراعة.
رقم : 890622
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