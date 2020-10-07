العراق.. حزب الدعوة يحذر من فتنة عمياء في كربلاء

وقال الحزب في بيانه "نشجب التصرفات التي تؤدي الى تخريب مراسم الزيارة الاربعينية للإمام الحسين عليه السلام"، وحذر "من فتنة عمياء لا تبق ولا تذر تخطط لها الجهات المغرضة والمعادية لاستقرار العراق، وتنفذها الاتجاهات السلوكية المتطرفة وبعض المجموعات المخدوعة".



ودعا الحزب "العقلاء والمؤثرين على الرأي العام الى عدم صب الزيت على النار، والوقوف بقوة بوجه من يريد الاخلال والفوضى"، مشيدا "بعناصر حماية وأمن العتبات المقدسة على تأمين انسايبة الزيارة والتصدي لكل من يريد تعكير صفوها واستغلالها بعيدة عن أهدافها السامية".



واكد ان "هذه الزيارة المليونية المباركة تعد صفحة مضيئة في واقع شعبنا وسخاءه بلا حدود، والوجه المشرق لبلدنا واستقراره وحريته، وينبغي على الجميع افرادا ومواكب رعاية قداسة هذا المكان وحرمة المناسبة والالتزام بالتعليمات التي تصدر من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية لتنظيم الزيارة، والتعاون مع القوات الأمنية المكلفة بحماية الزوار في هذا الظرف الحرج صحيا".