الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 08:40

اليمن.. قوات مدعومة إماراتيا تختطف فريق الهلال الأحمر التركي

اليمن.. قوات مدعومة إماراتيا تختطف فريق الهلال الأحمر التركي
وذكر مصدر حقوقي أن نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي في الساحل الذهبي بمديرية التواهي، اعتقلت رئيس بعثة الهلال التركي باليمن مصطفى آيدين، والمسؤول المالي علي جان، وهما تركيان، فضلاً عن مترجم يمني الجنسية.

ولم يكشف المصدر عن أسباب الاعتقال، كما لم يصدر أي تعليق عن السلطات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، لكن بعثة الهلال التركي، كانت قد تعرضت خلال الأيام الماضية، لحملة تحريض واسعة من قبل وسائل إعلام مدعومة إماراتياً، والتي تتهمهم بممارسة أنشطة سياسية واستخباراتية تحت غطاء العمل الإنساني.

وقوبلت الحادثة بتنديد واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها الكاتب الصحافي اليمني، محمد الأحمدي، بأنها "تصرف هجمي مدان"، ينم عن عدم شعور بالمسؤولية الإنسانية تجاه معاناة اليمنيين. وأعرب الأحمدي، في تغريدة على تويتر، عن تضامنه مع العاملين في مجال الإغاثة وطالب بإطلاق سراحهم فوراً.

قوات مدعومة إماراتياً تختطف فريق الهلال الأحمر التركي باليمن

وكان آخر نشاط للهلال التركي بعدن، السبت الماضي، وذلك بتوزيع ملابس مدرسية على طلبة أيتام في مدينة المعلا بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، وفقا لبيان صحافي نشره الحساب الرسمي للمنظمة على تويتر.

قوات مدعومة إماراتياً تختطف فريق الهلال الأحمر التركي باليمن

وذكر البيان، أن بعثة الهلال التركي، وزعت خلال العام الجاري، مساعدات غذائية وحقائب وأدوات مدرسية للأيتام في 5 محافظات يمنية، هي عدن وأبين وشبوة وحضرموت ومأرب.
رقم : 890625
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
7 تشرين الأول 2020
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
7 تشرين الأول 2020
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
6 تشرين الأول 2020
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس