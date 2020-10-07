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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 11:08

القضاء العراقي يحكم بإعدام قتلة مختار النجف

القضاء العراقي يحكم بإعدام قتلة مختار النجف
وذكرت الوكالة في بيان: "حصلت جريمة قتل أحد المواطنين وعقيلته داخل منزله في حي الرسالة الثانية بمحافظة النجف الأشرف وهو مختار لذلك الحي".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف الأشرف وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر تم إلقاء القبض على الجناه وهم ثلاثة متهمين الذين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بقيامهم بجريمتهم النكراء والغرض من جريمة القتل لدوافع مادية".

وأوضحت الوكالة، أنه "دونت اقوالهم بالاعتراف وإجراء كشف الدلالة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة النجف الأشرف وكان مطابق لاعترافاتهم، وقد تم إحالتهم الى محكمة جنايات النجف الأشرف والذي تم الحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء بدوافع دنيئة مخالفة للشرائع السماوية والقانون".
رقم : 890651
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