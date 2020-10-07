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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 11:10

دوجاريك: الأمم المتحدة قلقة من الوضع الاقتصادي في سوريا

دوجاريك: الأمم المتحدة قلقة من الوضع الاقتصادي في سوريا
وقال دوجاريك: "نحن قلقون بشكل متزايد من تأثير الانكماش الاقتصادي المستمر في سوريا، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سياق يحتاج فيه أكثر من 11 مليون شخص بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية".

وأضاف المسؤول الأممي أن المواد الغذائية الأساسية "أصبحت الآن بعيدة المنال بالنسبة للعديد من العائلات، حيث وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية بعد أن زادت أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي".

وتابع دوجاريك: "ارتفعت أسعار الكمامات والقفازات بنسبة 300 في المائة، والمطهرات بأكثر من 200 في المائة منذ شباط  في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا".

وأوضح أن احصائيات برنامج الغذاء العالمي، تظهر أن 9.3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وهو رقم قياسي، وأردف: "بدون الدعم المستقبلي، يواجه أكثر من مليوني سوري إضافي خطر التعرض لمزيد من الجوع وانعدام الأمن الغذائي".

ولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 7.5 ملايين شخص محتاج شهريا، بما يشمل توفير الأغذية المنقذة للحياة لـ 4.5 ملايين شخص.

فيما تقود منظمة الصحة العالمية جهود الوقاية والتخفيف من جائحة كورونا، بما في ذلك توزيع أكثر من 4.5 ملايين جهاز حماية شخصي حتى الآن، بحسب المسؤول الأممي.

ولم يشر دوجاريك الى السبب الرئيس الذي تسبب بارتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة في سوريا وهو قانون قيصر المتسبب الرئيسي بافقار وتجويع الشعب السوري بحسب خبراء اقتصاديين واحصاءات تظهر التفاوت بين حياة السوريين قبل وبعد قانون قيصر.
رقم : 890653
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